Carola del Bianco y Francisco “Paquito” Mayorga, desde fines de los años 90, viven en Villa La Angostura, donde construyeron un hogar que refleja una decisión consciente: priorizar la calma, el entorno natural y una rutina ligada a lo esencial.

Rodeados de bosque y con el lago como vecino inmediato, su casa combina espíritu rural, autosuficiencia y calidez patagónica.

La propiedad de Carola del Bianco en Villa La Angostura está integrada al paisaje de una manera orgánica. No se trata solo de una casa en el sur, sino de un proyecto de vida donde cada espacio dialoga con el entorno.

Así es la casa de Carola del Bianco y Francisco Mayorga: tienen granja y huerta en Villa La Angostura | Créditos: Instagram @caroladelbianco

El lago y las montañas forman parte del día a día, visibles desde distintos puntos del terreno, mientras que el bosque actúa como marco permanente.

Uno de los sectores más representativos es el patio, donde la huerta ocupa un rol central. En las imágenes que Carola comparte con frecuencia en sus redes sociales se observan canteros de madera rústica cuidadosamente organizados, verduras en crecimiento y flores que acompañan el ritmo de las estaciones.

En varias publicaciones se la ve cosechando, regando o realizando tareas simples como tender la ropa al aire libre. El jardín cambia con el clima, se transforma en otoño, florece en primavera y acompaña la dinámica familiar sin artificios.

ASÍ ES LA CASA DE CAROLA DEL BIANCO

La casa, construida mayormente con maderas patagónicas, potencia esa sensación de refugio típica de la región. Tonalidades cálidas como las del arrayán dominan el interior y aportan profundidad visual.

El hogar a leña se convierte en el corazón del living: no solo cumple una función térmica frente al clima patagónico, sino que también organiza la vida puertas adentro como punto de encuentro.

Las paredes en tonos verdes dialogan con el paisaje exterior y refuerzan la continuidad entre interior y exterior. La vivienda no está pensada únicamente como resguardo, sino como una extensión del bosque. Cada elección estética responde a esa búsqueda de integración.

La cocina ocupa un lugar protagónico. Amplia, luminosa y nuevamente con la madera como material dominante, funciona como espacio de reunión.