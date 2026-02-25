El comienzo de la entrevista de Moria Casán a Tamara Pettinato había comenzado con risas cómplices, dada la amistad de la periodista con Sofía Gala, la hija de la One, pero terminó en un escándalo con Cinthia Fernández y Amalia Guiñazú.
“Lo que se debate acá es un homicidio, no sé si fue su pareja, su paciente, su amigo”, comentó Cinthia ofuscada a Tamara, justo después de que la propia conductora de La Mañana con Moria le preguntara a Pettinato si su hermano mantenía un romance con Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió hace cuatro años en un incendio en su departamento.
En ese momento, la invitada aclaró desde el móvil: “Yo hablo con Moria, discúlpame”.
Frente a esto, Cinthia chicaneó: “Ah, ¿no hablás con los panelistas?“.
Tamara: -Con vos en particular, no.
Cinthia: -Cobardía, quizás.
Tamara: No vine a esto, chicos. Perdón.
Moria: -¿Por qué no querés hablar con Cinthia, querida?
Cinthia: -No voy a arruinar la nota, pero...
Tamara: -No, porque lo aclaré antes de hablar, de hecho. Dije, yo hablo con Moria, no con Cinthia, que siempre le gusta hacer quilombo.
Cinthia: No sabía, perdón, No me dijeron. Quizás te incomodan mis preguntas, así que sí, te conviene.
Tamara: -A ella le gusta el quilombo. Sos otro tipo de quilombera y te dedicás a otra cosa, entonces yo no quiero hablar con vos. Elijo con quién hablar y elegí hablar con Moria. Debato con gente respetuosa y preparada.
Moria: -Tranqui.
Cinthia: -Me callo.
Tamara: - Les dije que no quería esto. Si quieren lo hacemos otro día cuando no esté.
Cinthia: -Así estás tranquilita.
Tamara: -No vine a esto.
El cruce de Tamara con Amalia Díaz Guiñazú
Al rato, fue Amalia Guiñazú quien exasperó a Pettinato, ya que afirmaba que un hubo un testigo que aseguró que Felipe no ayudó a su amigo durante la noche del incendio, y Tamara le aclaraba que la única que habló en el juicio hasta el momento era la mamá del neurólogo, que no estuvo presente en el siniestro.
“Es muy difícil. Si vine acá a que me digan cosas... Que no son así y que hagan un escándalo de esto, yo vine a contar lo que pasó el lunes en la audiencia”, enfatizó.
Pero como Guiñazú insistía, Tamara se plantó: “¿Algo más quieren saber? Si no ya estoy para terminar".
Ahí, Moria intervino: “No te quiero incomodar más, decí lo de la causa y lo que quieras y te despedimos para que no te sientas incómoda. Decí lo que sabés y lo que has pedido”.
Una vez terminado el incomodísimo reportaje a Tamara Pettinato, por un lado Amalia Díaz Guiñazú se quejó del autoritarismo y Cinthia Fernández remató: “Le molestó que diga que se sentó en el sillón presidencial y hace una falta de respeto. No se hace cargo de sus acciones como toda la familia”.