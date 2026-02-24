El regreso de Tamara Pettinato a Bendita tuvo un sabor a revancha para muchos, luego de que Beto Casella asegurara que él hizo todo lo posible por cuidarla cuando explotó el escándalo de los videos con Alberto Fernández en el despacho presidencial.

“Siempre la pasé muy bien y la verdad es que con Horacio Pagani y Edith Hermida siempre tuve buena relación, así que estoy contenta”, sonrió la panelista de entrada, dejando afuera a Beto, que ahora está en América al frente de BTV.

Y se encargó de enfatizar ante Puro Show: “De mi parte no es ninguna mojada de oreja. O sea, no lo planifico. Nada en mi vida lo voy a hacer en base a esa persona. A mí me llamaron, me preguntaron si quería venir y vine”.

Tamara Pettinato volvió a Bendita.

En cuanto a las sensaciones por su regreso reflexionó: “La verdad es que pasó un año y medio. Hay mucha gente nueva, también es distinto eso y raro entrar al grupo. Y quedan dos de los que estaban cuando yo estaba”.

La incorporación de Tamara Pettinato al clásico del prime time de el nueve está todavía en plenas negociaciones, y ella misma admitió que no sabe si va a sentarse en la silla que antes ocupaba Edith Hermida con frecuencia.

La pica de Tamara con Beto

“Hace un año y medio que habla y que yo elijo no contestarle. Porque no me interesa el vuelta y que no termine nunca, ya está. Si él quiere seguir hablando, que además es mentira, lo único que aclaro siempre es que es mentira lo que él cuenta”, se plantó

Beto Casella en BTV.

Al recordarle que Beto la tildó de desagradecida, Tamara lanzó una carcajada pícara: “No quiero contestar, no quiero entrar en eso ahora. Déjame disfrutar el regreso a un programa que me gustó mucho y que la pasé muy bien”.

“No voy a picar. No voy a picar, estoy muy contenta de haber vuelto y el resto, no sé”, cerró Tamara Pettinato desactivando la polémica con Beto Casella, para no darle entidad.