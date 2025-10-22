Fabiola Yáñez eligió hablar sin filtros. En diálogo con el programa A la Tarde, la ex primera dama se refirió por primera vez de manera directa a la supuesta infidelidad de Alberto Fernández con Tamara Pettinato y describió el doloroso proceso que atravesó tras la ruptura.

“Sí, por supuesto que sabía”, reconoció Yáñez cuando le preguntaron si estaba al tanto de la relación entre el expresidente y la conductora.

“Es avergonzante, sí, pero creo que también es humillante… yo creo que es algo que a la gente también le resultó chocante, ¿no? Era la otra cara de Alberto”, lanzó, visiblemente afectada.

En la entrevista, Fabiola Yáñez explicó por qué decidió volver al país junto a su hijo Francisco después de un tiempo viviendo en España. “Vine con Francisco nos vamos a quedar aquí, extrañamos mucho. También fue por una cuestión familiar importante, para que mi hijo pueda revincularse con su padre”.

Fabiola Yáñez habló en A la Tarde (Foto: captura de eltrece).

“Hace un año y ocho meses que no lo ve, su padre no viajó nunca a verlo y se hace muy difícil que se pueda tener una interacción de calidad a tanta distancia, relató. Sobre la relación actual con el expresidente, fue tajante: “No, es que no tenemos, no hay relación”.

LAS ACUSACIONES DE ALBERTO FERNÁNDEZ Y LA RESPUESTA DE FABIOLA YÁÑEZ

En los últimos días, Alberto Fernández aseguró públicamente que Fabiola Yáñez había regresado a la Argentina porque estaba “teniendo de manera ilegal o irregular al nene” y no lo dejaba verlo.

Fabiola fue contundente: “No, eso no es verdad. ¿Cómo voy a tener de manera irregular a mi hijo en otro país? En Madrid, en España, junto a Francisco, a mí me otorgaron una residencia por profesional altamente cualificada hasta el 2028. El padre podía verlo cuando quisiera, jamás hubo un impedimento de contacto”.

