Fabiola Yáñez volvió a ser noticia tras la filtración de imágenes que confirmarían su nueva relación amorosa en España.

La ex Primera Dama, quien se instaló en Madrid luego de su separación de Alberto Fernández, fue vista disfrutando de una cita romántica en pleno corazón de la ciudad.

El periodista Juan Etchegoyen reveló en su programa Mitre Live las fotos que la muestran acompañada de un misterioso hombre en la calle Serrano, una de las más exclusivas del barrio de Salamanca. Allí se pudo ver a Yáñez y su acompañante caminando de la mano, entre risas y gestos de complicidad.

Fabiola Yáñez acompañada en Madrid (Foto: @juanetchegoyen)

El periodista detalló que la pareja cenó en un reconocido restaurante madrileño: “Fueron a cenar a un lugar muy top que se llama The Library Wine Boutique and Cuisine. Estamos hablando de un cubierto que sale entre 70 y 100 euros per cápita”.

Fabiola Yáñez acompañada en Madrid (Foto: @juanetchegoyen)

EL NUEVO CAPÍTULO EN LA VIDA DE FABIOLA YÁÑEZ

A casi dos años de su separación del expresidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez parece haber encontrado nuevamente el amor. Si bien la identidad del hombre aún se mantiene en reserva, las miradas, la complicidad y los gestos románticos retratados en las imágenes confirmarían que se trata de su nueva pareja.

“Me cuentan que es el nuevo hombre de su vida. Intentamos hablar con Fabiola para confirmar la información, pero no obtuvimos respuesta”, concluyó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

