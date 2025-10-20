Fabiola Yañez rompió el silencio y reveló los motivos que la llevaron a regresar a la Argentina tras su separación de Alberto Fernández. La ex primera dama aseguró que tomó la decisión pensando en el bienestar de su hijo y para que el expresidente pueda volver a verlo.

Durante una entrevista en América TV, Yañez contó que durante un año y ocho meses Fernández no viajó a Madrid para visitar a Francisco, pero remarcó: “Jamás existió un impedimento de contacto”. Según relató, mientras vivían en España, habían acordado días y lugares específicos para los encuentros: “El centro de vida de Francisco era Madrid. Su colegio, su pediatra, todo estaba allá”.

Yañez habló sobre las dificultades de mantener el contacto a la distancia con un nene tan chico. “Si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”, explicó. Según detalló, el expresidente mantenía videollamadas con su hijo, aunque la relación no era sencilla por la edad de Francisco.

Además, aprovechó para desmentir los rumores que aseguraban que había sido “echada” de España: “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial”, afirmó con contundencia.

La ex primera dama también se refirió al hermetismo que mantuvo en los últimos meses y a su proceso personal tras la ruptura: “Simplemente necesitaba sanar ciertas cuestiones que venían de muchos años. Soy una mujer fuerte, una mujer resiliente. Si lo que me pasó, por ser más visible, sirve para ayudar a otras personas, ojalá que sirva para eso”.

Sobre su regreso al país, fue clara: “Estoy acá por el bien de mi hijo. Tengo que estar para él y para mi familia. Volver a mi país y que mi hijo se críe aquí es lo que siento que corresponde. Hay que seguir para adelante y dejar que las cosas fluyan”.

Yañez también desmintió versiones sobre su vida privada en España: “Me inventaron muchos novios. No, no estoy en pareja. Esa persona que me acompañaba -en un auto- era un amigo con el que tuve una reunión”, aclaró, aunque no descartó la posibilidad de volver a enamorarse: “La vida es amor y hay que apostar a ello siempre”.

Al ser consultada por los rumores de infidelidad que involucraron a Alberto Fernández y el video con Tamara Pettinato, fue contundente: “Sí, por supuesto que sabía. ¿Me dolió que salga a la luz? Sí, sí, sí. Es avergonzante”, reconoció, aunque prefirió no profundizar: “No voy a hablar de él”.

