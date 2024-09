Este fin de semana Mirtha Legrand dio una nueva muestra de su inagotable energía cuando concurrió al desfile de la empresa Silkey de la que es una de sus caras, y hasta se dio el gusta de explicar por qué elegiría invitar a Alberto Fernández antes que a Fabiola Yañez a su mesaza.

Todo comenzó cuando el cronista Fer Zavala de Mañanísima le hizo una particular consulta a Mirtha. “Te quería preguntar un tema de agenda que se estuvo hablando mucho este tiempo, el tema de Alberto, Fabiola. Si tuvieras que invitar a alguien a tu mesa, ¿a cuál de los dos sería?”. Preguntó.

“Alberto, para decirle de todo”, dijo Mirtha, generando risas en todo el escenario. “¿Qué le dirías?”, quiso saber Zavala, y Mirtha no se anduvo con vueltas: “¿Por qué le pegaba a una mujer, a su mujer?”, dijo.

QUÉ LE PREGUNTARÍA MIRTHA LEGRAND A ALBERTO FERNÁNDEZ SI LO TUVIERA EN SU MESAZA

“Aunque lo niegue, le pegaba, la maltrataba. Ese ojo en compota, como decimos vulgarmente, no está pintado. Ese ojo es de verdad, le dieron una trompada. ¡Ay, no sé, no sé! No quieren ni hablar de eso”, se atajó Mirtha, a tiempo.

Mirtha participó del desfile de Silkey en el que Claudio Cosano presentó su exclusiva Colección Completa de Alta Costura, con modelos icónicas y una imponente puesta en escena.

También hubo números musicales excepcionales de la mano de Pampas Bravas, un show internacional de música, danza, ganadores de la Estrella de Mar 2024 que fusiona tradición y vanguardia.

