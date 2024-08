En medio de la denuncia de Fabiola Yañez contra el padre de su hijo y expresidente Alberto Fernández por violencia de género, reapareció Fabián Gianola y alzó su voz.

El actor rememoró las fuertes acusaciones que la actriz, antes de ser Primera Dama, hizo en su contra cuando compartieron la obra Entretelones en 2018.

Fabián habló en LAM sobre Fabiola.

En este entonces, Yañez contó que habría vivido situaciones incómodas con Fabián. “Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él”, había dicho en Intrusos (América).

QUÉ DIJO FABIÁN GIANOLA SOBRE LAS FUERTES ACUSACIONES DE FABIOLA YAÑEZ EN SU CONTRA

Fabián alcaró que Fabiola jamás lo denunció.

“No me denunció, no hizo ninguna denuncia. Ella dijo que le había dado un abrazo que la había incomodado, lo cual es falso, pero más allá de eso nunca me hizo una denuncia, ni yo a ella. Es todo lo que voy a decir”, sentenció en diálogo con LAM.