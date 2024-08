Mientras conducía LAM este jueves, Ángel de Brito debió salir del aire de improviso cuando una ex Gran Hermano lo llamó para confirmarle que fue pareja de Alberto Fernández durante “cuatro o cinco años”.

“No era una relación ni de amante ni oculta”, contó Ángel sobre su charla con esta mujer, de la que dio detalles sobre su edad: “Unos 50 y pico de años”.

“Me dijo ‘Yo era la novia de Alberto y de repente me enteré que la novia era Fabiola’”, relató Ángel. “Esta persona salió con Alberto Fernández cuatro o cinco años y el día en que lo eligieron como candidato a Presidente, la novia de ese entonces le manda un mensaje felicitándolo”, contó.

“Ella le dijo que no le había contado nada, pero Alberto tampoco sabía. Él le dijo ‘Ahora no puedo hablar, te llamo después’ pero a las pocas horas empiezan a aparecer en las redes sociales las fotos de él con Fabiola como pareja. La señora se decepcionó y tiene varias cosas para contar”, explicó Ángel.

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO SOBRE LA EX GRAN HERMANO QUE FUE NOVIA OFICIAL DE ALBERTO FERNÁNDEZ

De Brito agregó que la ex Gran Hermano no tiene ningún problema en contarlo, y que no fue víctima de violencia de género ni de abusos por parte del político. “Esta mujer está desengañada del tipo con el que estuvo varios años y la dejó así como si nada, casi por la tele”, explicó Ángel.

“Para ella, era su novia y me contó a qué lugares fueron a cenar, qué personas los vieron, incluso qué hay gente del medio que conocer esta relación. Conoce a Estanislao y a Dylan porque iba a la casa e iban a comcer a Puerto Madero, a restaurantes conocidos porque Alberto Fernández no estaba en el radar”, explicó.

En este sentido, Marcela Feudale aportó que Alberto “hizo un acuerdo con Fabiola Yañez para que sea su Primera dama porque era una relación que no tenía futuro”. “Ella siente que en este revoleo de mensajes entre Fabiola y Alberto va a aparecer”, aseguró De Brito, que reveló que, si el nombre de la ex Gran Hermano trasciende, visitará su programa.

Por su parte, Marixa Balli contó que conoce a la ex Gran Hermano, que está separada de una conocida y que ella compartió cenas con la pareja “dentro de un grupo de amigos”.

