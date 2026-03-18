Hace varios meses, Coscu había arremetido contra Cami Mayán por los motivos de su exposición mediático.

Ahora, en una entrevista con Martín Cirio, el streamer volvió a caerle a la expareja de Alexis Mac Allister.

Sin embargo, fue más allá. Coscu apuntó contra ella y Wanda Nara al trazar un paralelismo entre ambas.

Coscu / Fuente: Instagram

COSCU CONTRA WANDA NARA Y CAMI MAYÁN

En diálogo con Martín Cirio, Coscu afirmó: “Yo no odio a la persona. Es como Wanda Nara. Yo no odio a la persona, odio el concepto. Termina tu relación, arranca tu carrera. Brillá por lo que sos vos, no brilles por ser la ex de. Odio ese concepto. Odio que liguen toda su entidad pública al pasado, a Mac Allister”.

A ello agregó con contundencia: “La escucho todo el tiempo quejándose. El chabón ya está casado, ya está. Es como que me siga quejando de cosas que pasaron hace cinco años. Te pongo el ejemplo de Wanda Nara. Su ejemplo es el de ‘vivan una vida de chupar la correcta, de andar con tal, de yo conquisté a este y después a este’. ¿Y la de brillar vos y tener todo eso por mérito propio?”.