Mauro Icardi ya está en el país y en las próximas horas se dará un momento clave: el reencuentro con sus hijas, frutos de su matrimonio pasado con Wanda Nara.

Según reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, el futbolista llegó a Buenos Aires en absoluto hermetismo junto a la China Suárez, el 19 de marzo.

Cómo será el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y cuántos días permanecerá en la Argentina

“Anoche, nadie los vio, llegaron a la Argentina la China Suárez y Mauro Icardi y se fueron a Nordelta, a la ‘Casa de los Sueños’. Llegaron provenientes de Turquía”, detalló el periodista.

De acuerdo a la información, Icardi cuenta con un permiso especial para permanecer en el país durante siete días. “Es falso que el presidente del Galatasaray no le había dado permiso: lo apoya y le dio permiso por siete días”, aclaró Méndez.

Así será el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas (captura de eltrece)

En ese marco, este mismo viernes se producirá el esperado encuentro con sus hijas. El delantero deberá retirarlas del colegio y, tal como se indicó, irá solo.

“Hoy Mauro Icardi se va a encontrar con sus dos hijas. Las tiene que ir a retirar al colegio. Va a ir solo, pero las abogadas van a estar a dos minutos por si llega a pasar algo, y también estará el Ministerio Público Tutelar”, expuso el panelista de Moria Casán en eltrece.