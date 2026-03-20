Desde marzo, Wanda Nara y Mauro Icardi están legalmente divorciados. Yanina Latorre puso el foco en la millonaria fortuna del futbolista y en cómo quedó el reparto de bienes tras la separación.

Al aire de El Observador, la conductora analizó en detalle el patrimonio de la expareja y sorprendió al asegurar que el delantero “no hizo un buen negocio” con la división económica.

Yanina Latorre reveló la fortuna de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara (Video de El Observador)

Yanina Latorre reveló la fortuna de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

“Él hizo muy mal negocio con la separación con Wanda. Cuando pasa lo del WandaGate, que aparecen los mensajes, empiezan a pelear, pero no se separan y quedan juntos. Hicieron separación de bienes”, explicó Yanina.

En ese sentido, profundizó sobre cómo se repartieron los activos: “Él se quedó con el efectivo que tenían hasta ese momento. Y claro, ellos habían invertido todo en propiedades. Ella se quedó con las propiedades. Si vos sumás todo eso, es mucho más que, creo según ella, los 10 palos que le quedaron”.

Además, Yanina recordó un dato clave sobre los movimientos de dinero previos a la ruptura definitiva: “No nos olvidemos que ella se autotransfirió 7 palos antes de venirse para acá. Y él se compró con 6 palos la casa de los sueños”.

Con ese panorama, Latorre dejó entrever que, pese a su fortuna, Icardi habría perdido en la negociación: “Entonces digo, ¿cuánta plata puede tener?”.

Yanina Latorre, letal con la China Suárez

Pero el momento más filoso llegó cuando apuntó directamente contra la China Suárez y su vínculo con el futbolista.

“Cada vez que hace cumpleaños, te muestra 7 relojes de 50 mil dólares, 4 carteras… Yo creo que si lo quisiera un poco, le ahorraría para que les quede para el futuro”, lanzó Yanina, picante.

Sin filtro, remató con una frase que no pasó desapercibida: “Claramente, la China no es que lo ama perdidamente. Lo que quiere es esa vida que tenía Wanda y que ella miraba y la agarró tarde. Pues ya, se termina”.