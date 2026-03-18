La alegría de Benjamín Vicuña por presentar Solo Fanáticos, la película que lo tiene como uno de sus protagonistas, desapareció por unos instantes cuando los periodistas le preguntaron por Mauro Icardi en relación a la crianza de sus hijos menores.

“No tuve esa conversación”, afirmó cuando ingadaron si en algún momento había charlado con el novio de la China Suárez respecto de los niños.

Luego, Benjamín esbozó una sonrisa al bromear sobre si “ahora estoy de representante” frente a la posibilidad de que Icardi deje el Galatasaray de Turquía y pase a la Juventus de Italia, y que con él también se muden María Eugenia con Magnolia y Amancio.

Benjamín Vicuña estrenó Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Sin entrar en detalles, el chileno fue conciso con su ilusión: “Me gustaría que vuelva todo a su lugar”.

La afirmación de Vicuña vino después de hacer un alegato sobre la importancia que tiene para él “la aceptación” de las situaciones de la vida que no se pueden modificar.

La charla pendiente de Benjamín Vicuña con Mauro Icardi y su relación con la China Suárez

Aunque en un principio aseguró que “no sabe”, de inmediato fue optimista en cuando a un diálogo cordial con Icardi: “Seguramente se va a dar como se ha dado en otras circunstancias”.

Benjamín Vicuña con sus hijos menores. Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

“Por supuesto que hay comunicación con la China, porque es la mamá de mis hijos. Lo hemos dicho mil veces, hay una manera de intentar criar de la mejor forma y que estén los niños bien y todo”.