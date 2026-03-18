La avant premiere de Solo Fanáticos reunió a una gran cantidad de celebridades en una noche cargada de flashes. Benjamín Vicuña y Emilia Attias, parte del elenco, fueron de los más buscados, y ella asistió junto a su novio Guillermo Freire. También dijeron presente Nai Awada, Marian Farjat y Alex Caniggia con Melody Luz.
Entre los invitados se destacó Antonella Kruger, otra de las actrices de la película, que llegó acompañada por el director Leo Damario. A ellos se sumaron Tony Coggi y Andrea Garmendia, entre otros famosos que posaron en la alfombra roja con looks que no pasaron desapercibidos.
Dirigida por Leo Damario, Solo Fanáticos explora el universo de plataformas como OnlyFans y pone el foco en los vínculos, la exposición y los deseos en la era digital. Con figuras como Vicuña, Attias y Nacha Guevara, el film ya genera repercusión antes de su estreno.
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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE SOLO FANÁTICOS
Fotos: Movilpress.