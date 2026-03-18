La avant premiere de Solo Fanáticos reunió a una gran cantidad de celebridades en una noche cargada de flashes. Benjamín Vicuña y Emilia Attias, parte del elenco, fueron de los más buscados, y ella asistió junto a su novio Guillermo Freire. También dijeron presente Nai Awada, Marian Farjat y Alex Caniggia con Melody Luz.

Entre los invitados se destacó Antonella Kruger, otra de las actrices de la película, que llegó acompañada por el director Leo Damario. A ellos se sumaron Tony Coggi y Andrea Garmendia, entre otros famosos que posaron en la alfombra roja con looks que no pasaron desapercibidos.

Dirigida por Leo Damario, Solo Fanáticos explora el universo de plataformas como OnlyFans y pone el foco en los vínculos, la exposición y los deseos en la era digital. Con figuras como Vicuña, Attias y Nacha Guevara, el film ya genera repercusión antes de su estreno.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE SOLO FANÁTICOS

Alex Caniggia y Melody Luz en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Alex Caniggia y Melody Luz en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Benjamín Vicuña en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Benjamín Vicuña estrenó Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Emilia Attias estrenó Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Emilia Attias y Guillermo Freire en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Antonela Kruger, Leo Damario y Benjamín Vicuña en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Andrea Garmendia en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Marian Farjat en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Tony Coggi estrenó Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Nai Awada en el estreno de Solo Fanáticos (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.