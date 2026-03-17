Que Bautista Vicuña está hecho un hombre no es ninguna novedad, y con sus flamantes 18 años se tomó en serio el entrenamiento con la ilusión de subirse al ring para hacer unos rounds de exhibición contra algún contrincante famoso.

Es que el hijo varón mayor de Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña pretende participar en la próxima edición de Párense de manos, el evento pugilístico que organiza el streamer Luquitas Rodríguez y que ya es furor en las plataformas digitales.

Si bien hizo campañas de modelo con su papá, Bautista siempre se inclinó por las artes marciales mixtas y el boxeo, comparte en Instagram la intensidad de sus entrenamientos.

Benjamín Vicuña con Bautista. Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok

En uno de los últimos videos se lo vio con guantes grises y una musculosa verde, lanzando golpes al saco bajo la mirada atenta de su entrenador.

El sueño de Bautista: “Párense de manos” y el apoyo de su familia

“Un poco de lo que fue el entrenamiento de hoy. ¡Párense de manos, voy por vos!”, escribió Bautista.

Y como Bauti es aficionado al deporte, un usuario le comentó que “es muy poco probable que lleven a un boxeador, excepto que “el rival también lo sea”.

Pero Franco Bonavena, nieto de Ringo y ganador de la última edición, lo animó: “Nunca digas que algo es imposible”.

Bautista Vicuña, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, quiere ser boxeador profesional.

De ahí que el adolescente compartió la interacción y etiquetó a la organización para que se enteren de sus intenciones: “Queda en ustedes”.

Lejos de escandalizarse, Pampita compartió el video en sus redes en señal de apoyo