El hijo de Pampita, Bautista Vicuña, celebró su cumpleaños número 18 con una reunión familiar íntima que tuvo lugar en la casa de la modelo.

La celebración reunió a familiares y amigos. Una de las grandes protagonistas de la noche fue Anita García Moritán, la hermana menor del homenajeado, quien fue la encargada de llevar hasta la mesa la torta de chocolate con las velas encendidas.

Crédito: Instagram

BAUTISTA VICUÑA CELEBRÓ SUS 18 AÑOS CON UN ÍNTIMO FESTEJO EN LA CASA DE PAMPITA

En las imágenes que compartió Pampita en sus redes sociales, se la pudo ver emocionada mientras acompañaba a su hijo en este momento especial. Bautista recibió abrazos de su madre y compartió gestos de complicidad con Anita antes de reunirse con sus amigos para el tradicional soplido de velas.

Pampita eligió un look sencillo con top negro y jeans, mientras que Bautista Vicuña optó por una camiseta negra con logo blanco.