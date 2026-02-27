Pampita volvió a marcar tendencia en la noche de Buenos Aires con un look impactante y sofisticado. La modelo y conductora asistió a un evento organizado por Jecan WeCan (de Nico Reydel) y BePlan de Claudia Villafañe) y apostó por un vestido largo de lentejuelas en tono bordó profundo, una elección glamorosa que combinó sensualidad y elegancia en partes iguales.

La it girl posó ante las cámaras de Ciudad con un estilismo que no pasó desapercibido y reafirmó su lugar como referente fashionista. Uno de los detalles más impactantes fue la espalda cavada en forma de V profunda, que aportó un toque sensual sin perder sofisticación. Además, el modelo incluía una sutil abertura lateral que dejaba ver botas negras de caña alta, sumando un guiño moderno y urbano al outfit de gala.

Pampita impactó en un evento con un estilismo audaz y glamoroso (Foto: Movilpress).

CÓMO COMPLETÓ PAMPITA EL LOOK

La modelo optó por accesorios minimalistas pero contundentes:

Maxi brazaletes negros rígidos.

Manicura en rojo intenso a tono con el vestido.

Cabello recogido en una cola baja con mechones sueltos que enmarcaban el rostro.

Maquillaje natural con foco en la piel luminosa y labios en tono nude rosado.

El equilibrio entre el brillo del vestido y la sobriedad de los complementos fue clave para lograr un estilismo armónico, elegante y moderno.

BORDÓ Y LENTEJUELAS: LA TENDENCIA QUE PISA FUERTE EN EVENTOS NOCTURNOS

El bordó se consolida como uno de los colores estrella para la noche. Sofisticado, intenso y favorecedor, es una alternativa al clásico negro que aporta personalidad y distinción. En combinación con lentejuelas, el resultado este look glam de Pampita es ideal para galas, lanzamientos y eventos exclusivos.

Fotos: Movilpress.