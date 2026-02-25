BAFWeek Invierno 2026 ya tiene fecha y grilla confirmada: del 2 al 6 de marzo, Buenos Aires se transforma en la capital de la moda con la 25ª edición de la Semana de la Moda más importante del país.

Este año la plataforma vuelve con una propuesta renovada que combina desfiles en La Rural (Buenos Aires) y que promete una experiencia más completa con activaciones urbanas y extendida que en anteriores temporadas.

Qué esperar de BAFWeek Invierno 2026

La edición Invierno 2026 de BAFWeek, evento emblemático que celebra 25 años de moda, talento y creatividad, tendrá un formato mixto que busca resignificar espacios emblemáticos de Buenos Aires y reforzar la relación entre cultura local y diseño contemporáneo.

Fecha : 2 al 6 de marzo de 2026

Locación principal : La Rural, Buenos Aires

Formato: desfiles + activaciones urbanas + experiencias de moda, cultura y diseño.

BAFWEEK 2026 (Foto: Instagram/@bafweek_oficial).

Diseñadores que deslumbran

La edición Invierno 2026 reunirá una mezcla de firmas consagradas y propuestas emergentes que reflejan diversidad, innovación y visión contemporánea. Estas propuestas no solo presentan colecciones de temporada, sino que también refuerzan tendencias como la moda sustentable, las narrativas culturales y el diseño inclusivo.

BAFWEEK 2026 (Foto: Instagram/@bafweek_oficial).

BAFWeek 2026: más que desfiles

BAFWeek no se limita a mostrarse como una serie de pasarelas, sino que se posiciona como un hub de diseño, innovación y cultura con experiencias inmersivas en La Rural, activaciones en la ciudad, espacios que conectan moda con identidad local, plataforma para talentos emergentes y marcas consolidadas.

Este enfoque hace que la Semana de la Moda sea un evento integral: un punto de encuentro para diseñadores, prensa, compradores, influencers y público general que vive la moda como una experiencia cultural.

