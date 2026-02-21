La presencia de Zaira Nara en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 no pasó desapercibida. Desde Italia, la modelo marcó tendencia con un look invernal que promete convertirse en el abrigo estrella de la temporada 2026. Combinó glamour alpino con estética urbana en una serie de posteos que rápidamente se volvieron virales.
En plena nieve italiana y con las montañas de fondo, la influencer apostó por un tapado de piel en tono blanco crudo, amplio y de textura mullida, ideal para enfrentar las bajas temperaturas sin resignar estilo. El modelo, de silueta relajada y largo a la cadera, se llevó sobre un conjunto monocromático en tonos neutros: top ajustado marrón y pantalón beige de corte amplio con lazo en los tobillos. El resultado fue un estilismo “après-ski chic”, perfecto tanto para un resort de montaña como para una producción de moda.
CUÁL SERÁ LA PRENDA ESTRELLA EN EL INVIERNO 2026
Zaira Nara nos muestra que la tendencia es clara y que este tipo de prenda ya se perfila como uno de los ítems más buscados para el invierno 2026:
- Abrigos de piel (eco o sintética)
- Tonos claros: blanco, manteca y beige
- Volúmenes oversize
- Estética alpina sofisticada
Antes de su paso por la nieve, Zaira Nara también mostró un look urbano en las calles de Milán: boina negra, maxi tapado oscuro, botas altas y layering en tonos tierra. Una combinación que reafirma otra tendencia fuerte: la superposición de capas con impronta europea. Milán —capital indiscutida de la moda— se convirtió en el escenario perfecto para que la argentina desplegara estilismos que dialogan con las pasarelas internacionales.
Lee más...
CÓMO COPIAR EL LOOK DE ZAIRA NARA ESTE INVIERNO
Si querés sumar esta tendencia a tu guardarropa, tomá nota:
- Elegí un abrigo de piel sintética en tonos claros.
- Combiná con prendas neutras para lograr un efecto sofisticado.
- Sumá accesorios tejidos (vincha o headband de lana).
- Apostá por botas de cuero en tonos marrones o negros.
La clave está en el equilibrio entre abrigo protagonista y prendas minimalistas.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.