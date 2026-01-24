Zaira Nara compartió en sus redes sociales un adelanto de cómo avanza la construcción y renovación de su nueva casa en Buenos Aires, y dejó ver algunos de los ambientes que ya empiezan a tomar forma.

En el primer video, la modelo mostró el comedor, un espacio amplio y cálido donde predominan los tonos neutros, la madera y una estética rústica moderna. Allí se destacó una gran estantería blanca con terminación desgastada, una mesa de madera oscura y un techo de concreto expuesto que le suma un guiño industrial.

La iluminación también se llevó todas las miradas: lámparas colgantes de gran tamaño y detalles en rojo que aportan personalidad al ambiente, aunque todavía se ven cables y elementos propios de una obra en marcha.

Crédito: Instagram

CÓMO ES LA CASA DE ZAIRA NARA EN BUENOS AIRES

Luego, Zaira enfocó la planta baja, donde se ve el salón principal conectado al jardín mediante una abertura enorme pensada para integrar interior y exterior. Si bien las paredes aún están sin terminaciones, el piso ya marca el estilo elegido: baldosas geométricas tipo damero con un marco verde oscuro que le da un toque clásico y elegante. Incluso con escombros y herramientas alrededor, una araña tradicional ya anticipa el tono sofisticado del resultado final.

Crédito: Instagram

“Buenos Aires ”, escribió sobre la última postal del jardín, dejando en claro la emoción por este nuevo proyecto personal que, de a poco, se transforma en su hogar soñado.