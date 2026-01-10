El inicio de 2026 trajo consigo nuevas confirmaciones sentimentales en el mundo del espectáculo y, a partir de una de ellas, surgieron inesperadas anécdotas que dejaron mal parado a Nicolás Furtado.

Todo ocurrió en Puro Show, el ciclo de espectáculos de eltrece, donde una de sus panelistas sorprendió al calificar al actor uruguayo como “creído” y revelar comportamientos que, según contó, tenía en la intimidad.

Pampito recordó viejos episodios vinculados a Furtado y fue directo en su opinión. “Se acuerdan que el año pasado, tanto a Pampita como a Zaira se la había vinculado al actor uruguayo que siempre tiene tan mala onda con la prensa. Tiene un complejo como que se cree mega mega famoso y que la gente lo está hostigando todo el tiempo… no”, lanzó el conductor.

Una famosa trató de agrandado a Nico Furtado y reveló una intimidad: “Se ponía peluca…”(Foto: Instagram/@pampitaoficial).

NICO FURTADO, EN EL OJO DE LA TORMENTA

Luego, Pampito sumó una anécdota puntual que ocurrió durante un evento público. “Ella estaba con el Pollo Álvarez haciendo su programa de streaming y fue el prensa del evento y le dijo ‘Nico, ¿te querés ir a sentar un rato con los chicos y Zaira?’. Y esto de gente que estaba ahí y lo escuchó, Furtado respondió: ‘De ninguna manera. Estoy acá, en este evento por vos’”.

Una famosa trató de agrandado a Nico Furtado y reveló una intimidad: “Se ponía peluca…”

Las declaraciones abrieron la puerta para que Pochi, otra de las panelistas del ciclo, aportara su propia experiencia personal con el actor.

“Es creído. Me van a odiar con esto que voy a contar porque a Nico lo conocí un verano en Punta del Este porque estuvo con una amiga mía. Pasamos mucho tiempo juntos. Él ya era famoso, ya había hecho El Marginal”, afirmó.

Pochi profundizó su relato y recordó una actitud que, según ella, la sorprendió. “Estaba haciendo la telenovela con Agustina Cherri, Fanny la Fun. No le fue bien, la levantaron. Me acuerdo que estábamos en el departamento de mi amiga en zona norte, que no había nadie en Martínez a la noche, y caía con anteojos y peluca como si alguien lo fuera a reconocer”, remató.