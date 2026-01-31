En plena temporada de verano 2026 en Punta del Este, Zaira Nara se mostró a puro romance con el polista francés Robert Strom, luego, el deportista fue visto con otra mujer en un torneo en Milán, lo que despertó rumores del fin del vínculo con la modelo argentina.

Este fin de semana, la empresaria habló en el streaming La Casa y despejó todas las dudas sobre su presente sentimental. La hermana de Wanda fue directa y dejó en claro cómo vivió el vínculo con el europeo y qué piensa de los rumores que la rodean.

Zaira Nara y Robert Strom a los besos en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

“Cuando veía que decían ‘el novio’, no iba a salir a responder ‘chicos no estoy de novia, relajense, mi último novio fue Facu (Pieres), mi otro novio fue anterior Jako (Von Plessen, el padre de sus hijos)’, si algun día tengo novio se van a enterar y que digan que es mi novio cuando uno no lo dice es una falta de respeto”, dijo contundente.

Robert Strom fue visto con otra mujer en Milán (Foto: captura de eltrece).

“Osea que al francés un patadón en el culo...”, comentó Lizardo Ponce y fue entonces cuando Zaira remarcó: “No, no llegó a ser amor de verano; para que tenga el título de amor de verano tiene que tener esa ilusión enorme, de decir ‘che, encontrémonos siempre en este mismo lugar, a la misma hora, en este atardecer’. Puede ser un chongueo de verano, una amistad de verano…" .

Zaira Nada habló en el streaming La Casa (Foto: captura de 3 en una).

ZAIRA NARA ACLARÓ CUÁL ES SU ESTADO SENTIMENTAL

Zaira Nara remarcó que no está en pareja y que disfruta de su soltería: “Novios tuve contados con los dedos de la mano, el resto ni idea, yo estoy sola y está muy bien conocer gente”.

“Está bueno saber si puede ir para un lado o no”, sentenció la conductora. Así, Zaira Nara dejó en claro que no hay romance ni relación formal con el francés y que, lejos de los rumores, está enfocada en disfrutar el presente y conocer nuevas personas sin presiones.

