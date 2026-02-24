El rosa vuelve a posicionarse como el color estrella del athleisure y esta vez es Camila Galante, la esposa del campeón del mundo Leandro Paredes, quien marca el pulso de la tendencia. Con un conjunto de Alo Yoga, la influencer apostó por un estilismo monocromático que combina frescura y comodidad, dos atributos clave que hoy dominan los looks fitness.

EL CONJUNTO ROSA QUE REDEFINE EL OUTFIT DEPORTIVO

En sus redes sociales, Camila Galante se mostró con un set en tono rosa pastel compuesto por minifalda deportiva de tiro alto y buzo cropped a juego, acompañado por un top negro que aporta contraste y realza la silueta. El resultado es un outfit que equilibra sensualidad y practicidad.

Camila Galante impone tendencia con sus looks deportivos pink (Foto: Instagram/@ccamilagalantee).

En otra versión del mismo mood, eligió un conjunto tejido en rosa chicle: cárdigan liviano, top al tono y shorts de cintura alta. La textura aporta sofisticación, mientras que el corte deportivo mantiene el espíritu comfy que caracteriza a la marca.

Camila Galante impone tendencia con sus looks deportivos total pink (Foto: Instagram/@ccamilagalantee).

ATHLEISURE EN CLAVE FEMENINA: POR QUÉ EL ROSA ES TENDENCIA

El athleisure, la moda que combina ropa de gimnasio con piezas de uso diario, pisa fuerte en 2026 y encuentra en el rosa su mejor aliado esta temporada. Lejos de los clásicos neutros como negro o gris, el pink suma frescura, impacto visual y una impronta femenina que redefine los looks de entrenamiento.

Energía visual , ideal para looks de día.

Versatilidad , porque funciona tanto para entrenar como para una salida casual.

Estética femenina y moderna, alineada con las tendencias 2026.

Camila Galante impone tendencia con sus looks deportivos pink (Foto: Instagram/@ccamilagalantee).

Galante completó sus outfits con zapatillas blancas chunky, medias deportivas y accesorios minimalistas, reforzando el concepto sporty chic que domina Instagram.

CÓMO RECREAR EL LOOK ROSA DE CAMILA GALANTE PARA ENTRENAR

Si querés sumarte a esta tendencia que impone Camila Galante, estos son los básicos clave:

Conjunto monocromático rosa (falda o short + top).

Buzo cropped o cárdigan liviano para superponer.

Zapatillas blancas de diseño urbano.

Accesorios neutros para equilibrar.

El diferencial está en apostar al total look en un mismo tono y jugar con texturas o largos para generar dimensión.

