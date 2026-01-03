Leandro Paredes y Camila Galante lograron construir un refugio familiar que combina lujo, naturaleza y funcionalidad en un exclusivo barrio privado. Eligieron un entorno tranquilo y seguro para desarrollar una propiedad de grandes dimensiones.

La casa se levanta sobre dos amplios lotes integrados al paisaje, rodeados por lagos artificiales que aportan una sensación permanente de calma.

Así es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante: diseño moderno, pileta climatizada y lagos artificiales | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

El proyecto arquitectónico prioriza la conexión con el exterior, con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural durante todo el día y ofrecen vistas abiertas al parque y a los espejos de agua que rodean la propiedad.

Uno de los grandes protagonistas del hogar es la pileta climatizada, diseñada para ser utilizada durante todo el año. Este espacio, que se integra de forma armónica al jardín, se convirtió en el centro de reuniones familiares y encuentros con amigos.

A pocos metros, un sector de hidromasaje suma un detalle de relax, mientras que una estatua de estilo budista, visible en algunas imágenes compartidas por Camila Galante, llamó la atención de los seguidores por su impronta espiritual y decorativa.

El interior de la casa se caracteriza por la amplitud y la continuidad entre los ambientes. El living y el comedor se conectan en un espacio abierto que invita a compartir, con una estética moderna y materiales nobles. La cocina, totalmente equipada, funciona como uno de los puntos neurálgicos de la vivienda, pensada tanto para la rutina diaria como para ocasiones especiales.

Uno de los ambientes más valorados por la familia es la sala de juegos personalizada. Este espacio fue diseñado especialmente para los hijos de Paredes y Galante, con mobiliario adaptado, colores cálidos y propuestas lúdicas que fomentan el juego y la creatividad.

La personalización de este sector refleja la importancia que ambos le dan al tiempo compartido y a la vida familiar.

Las galerías y terrazas amplían los metros habitables y permiten disfrutar del exterior en distintas épocas del año. Desde allí, la vista a los lagos artificiales refuerza la sensación de estar inmerso en un entorno natural, a pesar de tratarse de un barrio privado con todas las comodidades urbanas.

La residencia de Leandro Paredes y Camila Galante es el reflejo de una elección de vida: un hogar donde el diseño contemporáneo convive con la naturaleza, la privacidad y los espacios pensados para crecer en familia. Con detalles de confort, áreas recreativas y una fuerte integración con el entorno, la casa se consolida como uno de los refugios más impactantes del futbolista fuera de la cancha.