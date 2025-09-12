El destino los cruzó en una esquina de San Justo cuando eran apenas dos chicos del conurbano bonaerense. Leandro Paredes tenía 14 años y Camila Galante, 15. Ese primer encuentro fue casual, pero marcó el inicio de una historia de amor que nunca se detuvo.
“Fue un amor a primera vista”, recordó alguna vez Camila. Esa misma noche se agregaron a Facebook y, desde entonces, no se separaron más.
Juntos atravesaron cada etapa: desde los sueños adolescentes hasta los desafíos de la vida adulta.
De Boca a Europa: una pareja que siempre fue equipo
Cuando Paredes debutó en la Primera de Boca Juniors con solo 16 años, ya estaba en pareja con Camila. Y cuando a los 18 le tocó emigrar a Europa para jugar en la Roma, ella no dudó en acompañarlo.
Italia, Rusia, Francia… la pareja se convirtió en una verdadera sociedad, enfrentando juntos la vida nómada del fútbol profesional.
Mientras él construía una carrera deportiva sólida, Camila fue su sostén emocional y la mamá de la familia. En redes sociales, suele compartir escenas íntimas: entrenamientos de sus hijos, viajes familiares y momentos de relax en casa.
Familia, hijos y un amor que creció con ellos
La maternidad y la paternidad llegaron temprano. Victoria nació en 2013 y Giovanni en 2016. A pesar de ser muy jóvenes, supieron crecer juntos como pareja y como familia. En marzo de 2025, le dieron la bienvenida a Lautaro, el tercer hijo.
En 2017, después de varios años de convivencia, decidieron casarse en una ceremonia íntima rodeados de amigos y familiares.
Camila, siempre de perfil bajo, también forjó su propio camino: hoy lidera una marca de carteras y complementos que fusiona diseño italiano con espíritu argentino.
El regreso a casa: una nueva etapa para los Paredes
Después de una década en el exterior —con pasos por la Roma, el PSG y la Juventus—, en 2025 Paredes volvió a la Argentina para vestir la camiseta de Boca. Camila y sus hijos lo acompañaron en esta nueva etapa, felices de volver a sus raíces.
“Volver a casa siempre fue un deseo que compartimos”, confesó el futbolista en una entrevista reciente.