El destino los cruzó en una esquina de San Justo cuando eran apenas dos chicos del conurbano bonaerense. Leandro Paredes tenía 14 años y Camila Galante, 15. Ese primer encuentro fue casual, pero marcó el inicio de una historia de amor que nunca se detuvo.

“Fue un amor a primera vista”, recordó alguna vez Camila. Esa misma noche se agregaron a Facebook y, desde entonces, no se separaron más.

Juntos atravesaron cada etapa: desde los sueños adolescentes hasta los desafíos de la vida adulta.

Leandro Paredes y Camila Galante.

De Boca a Europa: una pareja que siempre fue equipo

Cuando Paredes debutó en la Primera de Boca Juniors con solo 16 años, ya estaba en pareja con Camila. Y cuando a los 18 le tocó emigrar a Europa para jugar en la Roma, ella no dudó en acompañarlo.

La esposa del futbolista retuiteó un crítico mensaje contra Mauricio Pochettino (@ccamila_galante).

Italia, Rusia, Francia… la pareja se convirtió en una verdadera sociedad, enfrentando juntos la vida nómada del fútbol profesional.

Mientras él construía una carrera deportiva sólida, Camila fue su sostén emocional y la mamá de la familia. En redes sociales, suele compartir escenas íntimas: entrenamientos de sus hijos, viajes familiares y momentos de relax en casa.

Familia, hijos y un amor que creció con ellos

La maternidad y la paternidad llegaron temprano. Victoria nació en 2013 y Giovanni en 2016. A pesar de ser muy jóvenes, supieron crecer juntos como pareja y como familia. En marzo de 2025, le dieron la bienvenida a Lautaro, el tercer hijo.

Leandro Paredes y Camila Galante.

En 2017, después de varios años de convivencia, decidieron casarse en una ceremonia íntima rodeados de amigos y familiares.

En sus redes, Camila Galante muestra sus looks y los productos que comercializa con su marca propia. Foto: Instagram @ccamilagalantee.

Camila, siempre de perfil bajo, también forjó su propio camino: hoy lidera una marca de carteras y complementos que fusiona diseño italiano con espíritu argentino.

El regreso a casa: una nueva etapa para los Paredes

Después de una década en el exterior —con pasos por la Roma, el PSG y la Juventus—, en 2025 Paredes volvió a la Argentina para vestir la camiseta de Boca. Camila y sus hijos lo acompañaron en esta nueva etapa, felices de volver a sus raíces.

“Volver a casa siempre fue un deseo que compartimos”, confesó el futbolista en una entrevista reciente.