Este jueves fue otra jornada de festejo en el Teatro Lola Membrives ya que Nico Vázquez concluyó su primera función de Rocky de la semana con la presencia sobre el escenario de otro campeón de la vida y del Mundo: Leandro Paredes.

El futbolista de la Selección Nacional y de Boca Juniors se mostró muy bien acompañado por Camila Galante, su esposa y madre de sus hijos, e incluso subió al escenario con ella para posar junto a Nico Vázquez y todo el elenco, que la semana pasada hizo lo mismo con Leo Messi.

Leandro Paredes viene de una semana cargada: a la derrota de la Selección en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, se le sumó el rumor de romance con Evangelina Anderson, la ex de Martín Demichelis, aunque la información fue desmentida por el propio futbolista y por su esposa.

LEANDRO PAREDES Y SU ESPOSA FUERON A VER A NICO VÁZQUEZ EN ROCKY

Foto: Movilpress

