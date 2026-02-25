El mundo del espectáculo argentino se sacudió en las últimas horas por un fuerte rumor: Martín Salwe aseguró que Pampita habría compartido una noche de hotel en Punta del Este con Cochito López. Sin embargo, la propia modelo salió a desmentirlo con firmeza y dejó en claro que no tolera que inventen historias sobre su vida privada.

El panelista incluso mencionó que la modelo estaba sola en el hotel, sin sus hijos ni Martín Pepa, y que la visita habría sido “higiénica”. En medio del revuelo, Angie Balbiani fue quien le avisó a Carolina que Salwe estaba ratificando la versión en los medios.

Angie Balbiani alertó a Pampita de los dichos de Martín Salwe (Foto: captura de eltrece).

“Me llamaba la atención que Caro no hablara y le escribí. Le dije: ‘Che, está Martín Salwe ratificando la noticia’. Le avisé porque es mi amiga”, contó la periodista en Puro Show y después de eso la respuesta de la empresaria no tardó en llegar.

LA PABARA DE COCHITO LÓPEZ: “ES TODO MENTIRA”

Para despejar cualquier duda, el propio Cochito López también salió a desmentir la versión. En un audio enviado a Pochi de Gossipeame para Puro Show, fue directo: “Hola, Pochi. ¿Cómo andás? Sí, me llegó ahí por WhatsApp, pero cualquiera. No, es todo mentira. Si querés usar mi audio para ponerlo, usalo y aclará que es todo cualquier cosa. Todo 100% mentira. Te mando un beso”.

Desde la producción del programa también confirmaron que consultaron con gente del hotel y que Cochito López no ingresó al hotel en todo el verano. Las fechas señaladas por el rumor (del 14 al 16 de enero) no coinciden con la presencia de Cochito, quien estuvo trabajando en Pinamar y hasta salió en vivo para Urbana Play.

