El mundo del espectáculo argentino se sacudió este martes después de que Martín Salwe asegurara en SQP que Pampita le habría sido infiel a Martín Pepa en Punta del Este con Juan Manuel “Cochito” López. Según el panelista, la modelo y el automovilista se habrían encerrado dos noches en un hotel. Sin embargo, los protagonistas de la historia salieron rápidamente a desmentirlo todo.

En un audio que le envió a Karina Iavícoli en LAM, Cochito López fue tajante. “Es todo mentira, no tengo ni idea de dónde lo sacaron a toda esta historia que dijeron. Lo desmiento al 100%”, se lo escuchó decir.

Pampita y Juan Manuel “Cochito” López (Fotos: captura Telefe y Infobae)

El automovilista remarcó que “no existe nada de esta historia que inventaron”, y evitó dar más detalles o hacer referencia directa a Pampita. La contundencia de su respuesta dejó en claro su postura y buscó ponerle fin a los rumores que lo involucraron sin pruebas.

Por su parte, Pampita se comunicó con el programa SQP, y luego con LAM, para aclarar la situación y negó cualquier vínculo con Cochito López. “No tengo comunicación con esa persona. No sé qué es de su vida, no es un amigo con el que hable, absolutamente nada”, le aseguró a Yanina Latorre.

La modelo fue enfática al decir que durante los días señalados estuvo con su hijo, Benicio, y pidió que se termine con la difusión de información falsa: “Salwe está diciendo mentira. No sostiene su información, sostiene su invento, es una mentira”, disparó Pampita, visiblemente molesta.

Pampita y su hijo Benicio (Foto: Instagram @pampitaok)

A pesar de las desmentidas, Martín Salwe se presentó en LAM para defender su noticia: “Yo lo que conté es verdad. No hay chance de que sea mentira”, sostuvo el panelista. Sin embargo, Pampita insistió: “Uno puede recibir información incorrecta, pero si la damnificada sale y dice que es mentira, esto se tiene que terminar. Estaba con mi hijo”.

