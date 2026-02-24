Este martes, uno de los panelistas de Yanina Latorre aseguró en SQP que Pampita habría pasado una noche de hotel con el corredor Juan Manuel “Cochito” López, sin que haya mediado una separación de Martín Pepa.
En este sentido, la prueba de la infidelidad al empresario habría sido un pedido de “room service” en un conocido hotel de Punta del Este que habría incluido carpaccio y un vino de lujo cuya botella terminó vacía. Ante esta versión, Pampita se comunicó urgente con Yanina Latorre.
“Me empezó a llamar la gente y disculpen que no tenga la alegría de siempre pero vengo del velorio de un amigo mío”, comenzó Pampita, dando a entender que no estaba para bromas con la conductora, y sobre todo con Martín Salwe, el panelista que dio la versión de infidelidad.
PAMPITA LLAMÓ FURIOSA EN VIVO PARA HABLAR SOBRE LA VERSIÓN DE INFIDELIDAD CON “COCHITO” LÓPEZ
“Ustedes saben que soy la primera en salir a aclarar todo porque después lo levantan los portales y se agranda todo”, advirtió Carolina, que aclaró con quién pasó la estadía. “En el hotel estuve con mi hijo Benicio que se quedó todo el tiempo conmigo. No entiendo por qué inventan algo así… La verdad, horrible”, señaló la modelo.
“Llamen al hotel, que saben… Hay 80 personas, tengo mil fotos y videos con mi hijo. Dormí con mi hijo en una cama de dos plazas. No estoy pensando en nada más que estar con mi familia”, explicó Pampita. “Con Martín estuvimos juntos todo el verano. Alquilamos una casa en José Ignacio, con amigos”, sentenció.
Respecto a López, Pampita aclaró: “No tengo de comunicación con esa persona. No hablo por teléfono ni por ningún lado”. “No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”, agregó.
“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró.
