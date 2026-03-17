Un nuevo capítulo se abrió en la historia de Facundo Arana y María Susini. El viernes por la noche, el actor de Padre Coraje se presentó con su banda en un bar de Mar del Plata, pero lo que nadie esperaba era la presencia de su expareja, sentada muy cerca suyo y siguiendo cada detalle del show.

Una serie de imágenes y videos circularon rápidamente en redes sociales de la mano de Fede Flowers y Nahuel Saa (La Criti), y mostraron a la modelo disfrutando del recital. “Facundo Arana y María Susini juntos nuevamente. Fue el viernes 13 que Maria fue a verlo al bar ‘Ogham Riders’ en Mar del Plata”, escribió el cronista de Infama y Ciudad Magazine pudo verificar la veracidad del video.

Las fotos de María Susini viendo a Facundo Arana en un show en Mar del Plata (Foto: X/ @lacritiok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Después del show, la sorpresa fue aún mayor: Arana y Susini compartieron una cena junto a un grupo de amigos en el mismo lugar. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, el dato terminó de encender las versiones de un posible acercamiento.

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Quienes estuvieron en el bar aseguraron que el clima fue relajado y que se los vio cómodos compartiendo el momento. No hubo gestos explícitos, pero la cercanía entre ellos fue evidente y no pasó desapercibida para nadie, cuando todavía no se disiparon las dudas sobre el motivo de separación de la pareja.

Las fotos de María Susini viendo a Facundo Arana en un show en Mar del Plata (Foto: X/ @fedeflowers)

La historia entre Facundo Arana y María Susini siempre generó interés en el mundo del espectáculo. Cada vez que aparecen juntos, las especulaciones sobre una reconciliación se multiplican.

Las fotos de María Susini viendo a Facundo Arana en un show en Mar del Plata (Foto: X/ @fedeflowers)

Por ahora, el silencio de ambos solo alimenta el misterio. Pero en el ambiente artístico, cuando las imágenes hablan, las versiones crecen; y todo indica que esta historia todavía tiene mucho por contar.

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