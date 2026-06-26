El crecimiento de sus hijos suele ocupar un lugar especial en las redes sociales de Luisana Lopilato. En esta oportunidad, la actriz conmovió a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a Noah, el mayor de los hijos que tiene junto a Michael Bublé, luego de que terminara séptimo grado y cerrara una etapa muy importante de su vida escolar.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una serie de fotografías junto a unas palabras cargadas de amor y orgullo para celebrar este momento tan significativo. “Hoy cerrás una etapa hermosa y empezás otra llena de posibilidades”, escribió al comienzo del mensaje, donde destacó el crecimiento que tuvo su hijo y la ilusión por todo lo que vendrá.

EL ORGULLO DE LUISANA LOPILATO POR EL CRECIMIENTO DE NOAH

En su publicación, Luisana Lopilato aprovechó para resaltar las cualidades que más admira de Noah. La actriz elogió su sensibilidad, su fortaleza, su sentido del humor y la generosidad que demuestra cada día, además de alentarlo a seguir transitando el camino con la misma esencia que lo caracteriza.

Con palabras llenas de ternura, también lo animó a enfrentar con confianza los nuevos desafíos que tendrá por delante en esta nueva etapa de su formación.

Luisana Lopilato emocionó con un mensaje para Noah por un importante logro escolar: “Empieza una nueva etapa”. Crédito: Instagram.

EL EMOTIVO MENSAJE DE LUISANA LOPILATO A SU HIJO

Sobre el final del texto, la actriz dejó en claro que estará presente en cada paso importante de la vida de Noah. “Siempre voy a estar a tu lado, alentándote en cada paso”, expresó al felicitarlo por haber completado séptimo grado.

Luisana Lopilato emocionó con un mensaje para Noah por un importante logro escolar: “Empieza una nueva etapa”. Crédito: Instagram.

La dedicatoria concluyó con una declaración de amor que reflejó el fuerte vínculo entre madre e hijo. Como era de esperarse, la publicación recibió miles de “Me Gusta” y una gran cantidad de comentarios de seguidores que celebraron el logro de Noah y felicitaron a la familia por este momento tan especial.