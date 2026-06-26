La especulación sobre el juicio millonario que Florencia Peña le haría a Nicolás Occhiato luego de su desvinculación de Luzu TV fue un rumor fuerte, y ahora el hijo de la actriz admitió las intenciones de su madre de buscar un acuerdo extrajudicial.

“No va a hacer juicio, no lo dijo. Eso lo inventaron. Ni siquiera Fernando Burlando dijo que va a hacer juicio. Podría, no lo va a hacer”, enfatizó Juan Otero suspicaz.

Luego afirmó que “estaría bueno un arreglo” ya que si bien Flor dio un paso al costado “fue un arreglo de las dos partes”.

“Tiene que haber una compensación por todo ese tiempo que faltaba”, aseguró.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

“Aparte, ella tenía muchas marcas metidas con Luzu, había muchas cosas por detrás”, argumentó.

Qué opinó el hijo de Flor Peña tras los despidos de Nicolás Occhiato

“Es el jefe de una empresa, se manejó como se tenía que manejar y ya está”, desdramatizó.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Foto: Movilpress

De todas formas, el hijo de Flor Peña mostró gestos de fastidio cuando adelantó lo que le espera a Nicolás Occhiato: “Del resto se ocuparán entre ellos”.