La salida de Florencia Peña de Luzu TV fue considerada apresurada y sanguinaria por su abogado, y ahora filtraron la millonaria suma que la actriz le reclamaría a Nicolás Occhiato en concepto de indemnización.

“Pide cumplimiento de contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria. Los famosos PNT que tenía liberado Florencia y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto”, contó Pablo Layús.

“Y resarcimiento por daños y perjuicios. Se adjuntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales”, continuó el periodista de Primicias Ya.

Ahí Marina Calabró pasó en limpio: “Flor Peña, a través de su representación legal, que es Fernando Burlando, le está reclamando 200 millones de pesos Luzu como resarcimiento”.

Diego Leuco, Lionel Messi y Nicolás Occhiato.

Y Layús acotó: “Me dicen que van a juicio esta cifra se eleva mucho más”.

Cuánto más podría crecer la cifra

Sin embargo, Layús alertó: “Los contadores están analizando las cifras definitivas”.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

“Puede incrementarse porque todavía hay algunos elementos para analizar. El porcentaje publicitario está basado en lo que tiene que ver con el sueldo, lo que percibía ella como conductora”, continuó

Entonces precisó: “Florencia estaba manejando las posibilidades de acercamiento con algunas campañas publicitarias. Hay que ver qué pasa con eso. Sin dejar de lado su gira, su gira teatral también”.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Al final, Marina Calabró interpretó que Florencia Peña podría también apuntaría contra Luzu y Nicolás Occhiato: “Puede haber un daño emergente, un lucro cesante, perder esponsoreos y laburos. Y eso hay que cuantificarlo también”.