El escándalo que inició Florencia Peña al dar una fake news sobre Jorge Messi en Luzu TV sigue generando repercusiones una semana después. Ángel de Brito se comunicó con Marley, quien confirmó que le impuso un ultimátum a Nico Occhiato para definir la continuidad de El Show del Verano.

El conductor fue directo con el dueño del canal de streaming: “Sin Flor, no hay Show del verano”, sentenció Marley, según relató Ángel de Brito, dejando en claro su postura sobre el futuro del ciclo, una suerte de continuación del clásico que hicieron hace 25 años en Telefe.

Marley y Nico Occhiato | Créditos: Instagram

Además, Marley adelantó que la semana que viene se reunirá con Occhiato en Miami para resolver cómo seguirá la situación. Así lo contó en un mensaje de WhatsApp a De Brito, donde remarcó que la decisión final quedará en manos de Occhiato.

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Respecto a los rumores de un posible distanciamiento con Florencia Peña, Marley fue categórico: “Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”, señaló en el mensaje a De Brito, tras los rumores de ruptura de la dupla.

De esta manera, el conductor dejó en claro que la relación con la actriz de Pretty Woman sigue intacta, más allá del escándalo que generó el supuesto fin del ciclo ya que Florencia todavía no borró este trabajo de sus redes sociales, supuestamente por consejo de su abogado, Fernando Burlando.

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El conflicto se originó cuando Florencia Peña aseguró al aire que el papá de Messi había muerto, una información falsa que generó revuelo en redes y puso en jaque la continuidad del ciclo, con Marley haciendo Por el Mundo a miles de kilómetros. La situación obligó a Marley y a Occhiato a replantear el futuro del programa, con la continuidad de Peña como eje central de la discusión.

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