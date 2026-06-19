La polémica que sacudió a Florencia Peña en los últimos días no solo habría dejado secuelas mediáticas. Según reveló Luis Ventura, también habría impactado de lleno en una de las amistades más importantes de la actriz: la que mantiene desde hace años con Marley.

La bomba explotó en Primicias Ya, donde el conductor aseguró que el vínculo entre ambos estaría atravesando una fuerte crisis: “Les voy a contar que en este momento Flor Peña y Marley no estarían pasando su mejor relación a nivel de amigos”, lanzó Ventura al aire, sorprendiendo a todos los presentes.

Pero eso no fue todo. El conductor fue por más y deslizó una versión aún más contundente sobre el estado actual del vínculo: “Ojo, porque algunos hablan de hasta distanciamiento y final de relación”, afirmó, sembrando dudas sobre el futuro de una amistad que parecía inquebrantable.

Foto: Instagram (@marley_ok)

Según se analizó en el programa, el conflicto se habría dado por la actitud que tomó Marley con su compañera en el programa de streaming El Show del Verano (Luzu TV): “Es muy lógico lo que decís”, intervino Marina Calabró.

Y cerró: “Si Marley está diciendo ‘yo el martes voy a ir a laburar y no me hago cargo de nada de lo que está pasando. Y no tengo nada que ver, y mi contrato lo voy a hacer valer’. Es lógico”.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

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LA MAMÁ DE LEO MESSI ROMPIÓ EL SILENCIO: QUÉ DIJO SOBRE LA SALUD DE JORGE, SU CHARLA CON FLOR PEÑA Y EL CONFLICTO CON FEINMANN

En medio de la preocupación por la salud de Jorge Messi y la polémica que involucró a Florencia Peña y Eduardo Feinmann, Celia Messi decidió romper el silencio y aclarar cómo están las cosas puertas adentro de la familia.

La palabra de la mamá de Lionel Messi llegó a través de un mensaje que le envió a Marina Calabró y que la conductora leyó al aire en Primicias Ya, dejando al descubierto detalles hasta ahora desconocidos sobre el escándalo.

Todo comenzó cuando Calabró decidió consultarla directamente: “Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?”, le preguntó.

Foto: Instagram (@thecitycelebs) y Captura (América)

La respuesta de Celia fue inmediata y no dejó lugar para dudas. En primer lugar, llevó tranquilidad respecto al estado de salud de Jorge Messi: “Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, reveló.

La frase fue celebrada por los panelistas, ya que confirma una evolución favorable del padre y representante del capitán de la Selección Argentina. Pero lo más llamativo llegó después, cuando se refirió a la polémica que tuvo a Florencia Peña y Eduardo Feinmann en el centro de la escena: “Con Flor ya hablé”, aclaró.

Celia, Lionel y Jorge.

De esta manera, la mamá de Messi confirmó que existió una conversación con la actriz y conductora, y que el conflicto quedó atrás. Muy distinta fue su respuesta cuando llegó el turno de hablar de Feinmann: “¿Con Feinmann? No”, escribió de manera tajante.

La contundencia de la frase llamó la atención de los integrantes del programa, que interpretaron que no solo no hubo diálogo entre las partes, sino que tampoco existiría demasiada intención de acercar posiciones.