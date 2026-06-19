El escándalo que protagonizó Florencia Peña al difundir una fake news sobre la salud de Jorge Messi, padre del astro rosarino, ya tiene repercusión internacional.

El prestigioso medio estadounidense New York Post publicó una nota detallando el papelón de la conductora argentina, que terminó renunciando a Luzu TV tras el escándalo.

REPERCUSIÓN INTERNACIONAL DE UN ERROR

Según consignó el New York Post, Peña “renunció después de informar erróneamente que el padre de Lionel Messi había muerto, dos días después de que el ícono del fútbol llevara a la selección argentina a la victoria en su primer partido del Mundial”.

El medio neoyorquino reconstruyó minuto a minuto cómo se desarrolló el confuso momento durante la transmisión en vivo de “El Show del Verano”.

La publicación estadounidense remarcó que la familia Messi salió a desmentir la información, aclarando que Jorge Messi atraviesa “una cuestión de salud no revelada” pero que continúa con vida, “bajo supervisión médica, recuperándose y progresando favorablemente dentro de su condición actual”.

El escándalo por la fake news de Florencia Peña cruzó la frontera. Crédito: Captura X

EL COMUNICADO FAMILIAR TAMBIÉN LLEGÓ A ESTADOS UNIDOS

El New York Post también recogió el durísimo comunicado de la familia del 10, que expresó su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con los que se trató un asunto “estrictamente privado y familiar”. El texto generó eco entre los medios internacionales que siguen de cerca cada movimiento del entorno de Messi durante la Copa del Mundo.