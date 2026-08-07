A horas de sumarse a la tradicional jornada de Un Sol para los Chicos, Abel Pintos compartió detalles sobre el origen de su costado solidario y la importancia que tiene para él colaborar con causas sociales. En diálogo con el programa Puro Show, el cantante repasó los momentos y las personas que lo inspiraron a involucrarse en acciones solidarias, desde su infancia hasta su carrera profesional.
El cantante aseguró que su primer acercamiento a la solidaridad se dio en la escuela primaria, donde recibió mensajes que lo marcaron para siempre: “Mis primeras instrucciones al respecto fueron en la escuela, precisamente. Por eso siempre, con el paso del tiempo, termino apuntando los proyectos solidarios en los que participo en cosas que tengan que ver con los niños”.
“Porque yo mismo recibí una serie de mensajes siendo un niño en mi escuela primaria que me generaron evidentemente un impacto muy profundo”, relató. A sus 42 años, el artista reconoció que ese aprendizaje sigue siendo fundamental en su vida. “No solamente de lo lindo que se siente poder colaborar, sino de todo lo que yo aprendo en ese proceso y de lo mucho que me nutre emocional y espiritualmente”, destacó.
EL ROL DE LEÓN GIECO Y EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA SOLIDARIDAD
Abel Pintos también recordó que, al comenzar su carrera musical, tuvo la oportunidad de trabajar junto a León Gieco, a quien definió como “un tipo solidario como pocos”. De él, aprendió que la solidaridad va mucho más allá de una ayuda puntual.
“De León lo que aprendí es que solidaridad no es solamente acercarle algo a alguien. Solidaridad es poner en funcionamiento un círculo de acciones que en algún momento generen por sus propios medios también. Esta famosa frase de no solamente dar el pescado, sino aprender a pescar también. Dar el pescado es importantísimo, pero enseñar a pescar está buenísimo. Y está mejor todavía”, explicó el cantante.
LA EMOCIÓN DE ABEL PINTOS DE PARTICIPAR EN UN SOL PARA LOS CHICOS Y SU PRESENTE PROFESIONAL
De cara a Un Sol Para los Chicos, la jornada solidaria que se realizará este sábado en eltrece, Abel Pintos se mostró agradecido: “Yo siempre feliz de poder estar aportando mi granito de arena y agradecido también por el espacio, obvio”, expresó.
El músico también habló sobre su presente en televisión en el programa que conduce Guido Kaczka, Es Mi Sueño: “Gracias a Dios por este formato tan feliz, porque yo lo siento así, siento que es un formato feliz. Y que lo que quiere es transmitir felicidad, tuvo mucho éxito”.
Por último, Abel Pintos invitó a todos a sumarse a la jornada solidaria: “Colaboren en la medida que puedan. Y si no, acompañen, que es una forma de colaborar también”.
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