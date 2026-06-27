La casa de Abel Pintos en Resistencia, Chaco, sorprende por su mezcla de funcionalidad y estética moderna. El cantante, que vive junto a su familia lejos del ritmo de las grandes ciudades, eligió una paleta neutra y materiales sobrios que privilegian la luz natural y el vínculo con el jardín familiar.

Pintos vive junto a su esposa, la artista plástica chaqueña Mora Calabrese, y sus tres hijos: Guillermina, Agustín y Rosario.

La pareja decidió hace años alejarse de Buenos Aires para instalarse en el norte argentino, donde construyeron un hogar pensado para la vida en familia y la desconexión mediática. Esa búsqueda de calma se traduce en cada rincón de la casa, aunque hay un ambiente que se diferencia del resto por su impronta más contemporánea: la cocina.

CÓMO ES EL DISEÑO DE LA CASA DE ABEL PINTOS: MINIMALISMO CON GUIÑOS INDUSTRIALES

En particular, la cocina de la casa de Abel Pintos combina muebles en tonos oscuros con detalles industriales: campana de acero, estantes abiertos y una mesada de mármol que funciona como isla central. Las paredes blancas y los pisos claros favorecen la amplitud, mientras las ventanas amplias dejan entrar la luz que define el estilo minimalista del hogar.

La cocina de la casa de Abel Pintos combina paleta neutra y mesada de mármol. Fuente: @abelpintos Por: Instagram

El resto de la propiedad sigue una línea Scandi-Boho que mezcla el minimalismo nórdico con la calidez bohemia: muebles de fibras naturales, vajilla artesanal y madera en paredes y galerías. Los cuadros grandes y los colores pasionales rompen el monocromo y subrayan la pasión de la pareja por el arte nacional y por las obras abstractas.

CONEXIÓN CON EL EXTERIOR Y LA PRIVACIDAD FAMILIAR EN LA CASA DE ABEL PINTOS

Vivir en Resistencia les permite priorizar la intimidad y el contacto con la naturaleza: la casa tiene una galería techada con sillones de fibras, muchas plantas y un comedor exterior para reuniones largas. Grandes ventanales vinculan cocina y patio, un recurso que Pintos y Calabrese usan para que la vida familiar gire alrededor del sol y los árboles.

La pareja decidió hace años alejarse del ritmo de Buenos Aires para instalarse en el norte argentino. Crédito Instagram Por: Instagram

Aunque la vivienda responde a un refugio bohemio y minimalista, la cocina respeta la coherencia decorativa del resto del hogar: tonos neutros, orden y piezas artesanales que dialogan con los objetos de arte. El resultado es una casa que proyecta calma y buen gusto, coherente con el perfil bajo que Pintos mantiene pese a su lugar en la escena musical.

Pintos vive junto a su esposa, la artista plástica chaqueña Mora Calabrese y sus hijos. Crédito Instagram Por: Instagram

Los viajes a Buenos Aires y la exposición en televisión no cambiaron su decisión de volver al Chaco. El hogar funciona como santuario: calma, luz y arte que nutren la inspiración del músico y permiten a la familia sostener una vida pausada lejos de la vorágine mediática.