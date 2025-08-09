Este sábado 9 de agosto muchas figuras dijeron presente en la 34° edición de Un Sol Para los Chicos con la misión de ayudar a los niños de Argentina y el mundo a través de la unión de UNICEF con eltrece.

Este año, se batió el récord del 2024 ($905.542.815 millones de pesos) y la recaudación final fue de $1.945.634.333 millones, un hito para el ciclo.

Guido Kaczka llevó adelante este programa de 4 horas y media de duración que recaudó $pesos, en concepto de $1.014.196.210 por donaciones telefónicas y vía web, $ 815.791.873 en cheques y $115.646.250 de la publicidad.

Las vías para seguir donando siguen abiertas y esta suma de dinero cercana a los 1.945.634.333 pesos se consiguió gracias a la solidaridad de la gente que ha colaborando toda la tarde, y lo puede seguir haciendo al teléfono 0810-333-4455 todo el año.

ASÍ FUE LA EDICIÓN DE UN SOL PARA LOS CHICOS 2025

Una nueva edición de Un Sol Para los Chicos se llevó a cabo este sábado 9 de agosto del 2025 con la conducción de Guido Kaczka junto a María Belén Ludueña y Mario Massaccesi con una recaudación final de $...

Tal como cada año, Julian Weich formó parte de la movida solidaria de UNICEF y eltrece de la mano de figuras como Carolina Amoroso, Benjamín Vicuña, Gabriela Sobrado y el influencer del momento Pablito Castillo, quienes mostraron el trabajo de la asociación.

Luciano Pereyra, La Konga, Rusher, La T y la M y Un Verano la rompieron con sus shows a lo largo de la jornada, quienes hicieron también posible la recaudación el monto al que se logró llegar este año.

