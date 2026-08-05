El nuevo video que se viralizó en el programa A la Barbarossa, muestra a Facundo Moyano y Candela Arizaga en una situación tensa en la vía pública, donde se observa cómo un hombre interviene para ayudar a la joven.

En las imágenes se observa el momento en que Facundo Moyano alcanza a Candela Arizaga en plena vía pública. En medio de la secuencia, ella termina en el piso —sin que pueda determinarse si fue arrojada o si cayó por sus propios medios— y, segundos después, una tercera persona interviene para asistirla y ayudarla a incorporarse.

Al analizar el video en Puro Show, el periodista Ignacio González Prieto pidió cautela ante la exposición mediática: “Esto no es show. Esto es una causa judicial que tiene que seguir su curso”, remarcó, en referencia a la cobertura y el tratamiento del caso en los medios.

QUÉ PASÓ EN LA MADRUGADA DEL MARTES ENTRE FACUNDO MOYANO Y CANDELA ARIZAGA

Un fuerte operativo policial se desplegó en la madrugada del último martes en un edificio ubicado en Belgrano luego de que Candela, una joven de 23 años que acompañaba a Facundo Moyano, saliera desnuda a la calle cerca de la avenida Libertador para pedir auxilio en condiciones alarmantes.

El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando la mujer apareció en la vía pública solicitando ayuda. La situación generó una rápida intervención policial y derivó en la detención del dirigente sindical, que fue trasladado a la comisaría vecinal 13A.

El nuevo video del caso de Facundo Moyano y Candela Arizaga (Foto: captura de eltrece y A la Barbarossa).

CÓMO SIGUE LA CAUSA Y QUÉ PUEDE PASAR CON LA INVESTIGACIÓN

Según explicó Ignacio González Prieto en el programa Puro show, la situación de Candela Arizaga es delicada tras el caso con Facundo Moyano: “La chica no va a declarar. Está en este momento en Rosario, en estado de shock y la están tratando de compensar. Está con la familia”, detalló el periodista, desmintiendo versiones que aseguraban que la joven iba a presentarse ante la Justicia.

La investigación está actualmente en manos de la fiscalía de flagrancia, pero podría ramificarse en función de los delitos que se investiguen. González Prieto aclaró que en la Ciudad de Buenos Aires existen tres jurisdicciones judiciales que pueden intervenir según la gravedad de los hechos.

El nuevo video del caso de Facundo Moyano y Candela Arizaga (Foto: captura de eltrece y A la Barbarossa).

“La causa de lesiones la puede investigar la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La causa de privación ilegítima de la libertad la tiene que investigar la Justicia Nacional. Y si hay una situación de drogas, de suministro de drogas, lo tiene que investigar la Justicia Federal”, explicó el periodista. Por eso, la causa podría dividirse en tres, dependiendo de lo que surja en la investigación.

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