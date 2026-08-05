Luego de una exitosa temporada que comenzó en marzo en el Movistar Arena, Soda Stereo Ecos confirma sus últimas funciones en Buenos Aires. El espectáculo que rinde homenaje a una de las bandas más influyentes del rock en español se despedirá de la ciudad con cinco conciertos finales los días 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto.

Tras emocionar a miles de fanáticos con una puesta en escena de primer nivel y un recorrido por las canciones que marcaron la historia de Soda Stereo, esta será la última oportunidad para disfrutar de una experiencia única que revive el legado musical de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Desde su estreno, cerca de 500.000 personas disfrutaron de Soda Stereo Ecos. Cabe destacar que el 11 de agosto, día del cumpleaños de Gustavo Cerati, la emoción tendrá un capítulo especial.

Últimas entradas para Soda Stereo Ecos

Las últimas entradas para las funciones del 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto ya se encuentran disponibles exclusivamente a través de www.movistararena.com.ar.

Soda Stereo Ecos – Últimas funciones en Buenos Aires

📍 Fechas: 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto

📍 Lugar: Movistar Arena – Buenos Aires

🎟 Entradas: Disponibles en www.movistararena.com.ar