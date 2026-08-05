La Oreja de Van Gogh inicia una nueva etapa con el esperado regreso de Amaia Montero y anuncia su esperado reencuentro con el público argentino. La emblemática banda española se presentará el 19 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de “Tantas cosas que contar”, la gira que celebra sus 30 años de trayectoria y revive las canciones que marcaron a varias generaciones.

Reconocida como una de las bandas más exitosas e influyentes del pop en español, La Oreja de Van Gogh ha conquistado al público de todo el mundo con un repertorio que continúa vigente.

Ganadora de un Grammy Latino, cinco Premios Ondas y múltiples reconocimientos internacionales, además de integrar el Spotify 1 Billion Club, la banda vuelve a los escenarios con su formación más esperada para interpretar clásicos inolvidables y presentar una renovada propuesta artística.

Tras protagonizar uno de los regresos más celebrados de la música española, la gira “Tantas cosas que contar” desembarca por primera vez en Latinoamérica, con una parada imperdible en Buenos Aires.

Entradas para La Oreja de Van Gogh en el Movistar Arena

Preventa

La preventa exclusiva Santander estará disponible el jueves 6 de agosto a las 16:00 horas.

Los clientes podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés abonando exclusivamente con tarjeta de crédito a través de la App Santander o MODO.

Venta general

La venta general comenzará el viernes 7 de agosto a las 16:00 horas.

Las entradas podrán adquirirse con todos los medios de pago. Además, quienes abonen con tarjeta de crédito mediante la App Santander o MODO podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de www.movistararena.com.ar.

La Oreja de Van Gogh en Buenos Aires 2027

Fecha: 19 de marzo de 2027

Lugar: Movistar Arena, Buenos Aires

Gira: Tantas cosas que contar