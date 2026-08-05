Primavera Sound Buenos Aires 2026 confirmó oficialmente la sede de su próxima edición: el festival se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires.

Un line-up internacional con Gorillaz, The Strokes y grandes figuras

La edición 2026 contará con un cartel encabezado por Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Nation of Language, Cara Delevingne y Danny L Harle.

A ellos se suma una destacada representación de la escena argentina con artistas como Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Juana Aguirre, Babeblade, Chechi de Marcos, Fin del Mundo, Lisa Scha, María Wolff, El Nota, Pizza, Sunlid, Wiranda Johanssen y Jaime sin Tierra.

Una campaña audiovisual que acerca Primavera Sound a Buenos Aires

Como parte del anuncio, el festival presentó una nueva campaña audiovisual protagonizada por Lucía Taubas, cantante de Sunlid, quien recorre algunos de los lugares más icónicos de la ciudad, como Puente Barracas, el Centro Porteño, el Teatro Colón, la Avenida 9 de Julio, la Floralis Genérica y, finalmente, el Club Ciudad de Buenos Aires, mientras suena una canción de The Strokes.

La pieza culmina con una multitud reunida alrededor de la música y resume el espíritu del festival con un mensaje claro: “En Buenos Aires la música está más cerca de lo que parece. Primavera Sound también.”

Entradas para Primavera Sound Buenos Aires 2026

Los abonos y tickets individuales por día ya se encuentran disponibles a través de EnigmaTickets.com.

Los clientes BBVA podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés durante todas las fases de venta.



