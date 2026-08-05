Marcela Tauro está nuevamente soltera. La periodista de espectáculos decidió ponerle punto final a su relación con Leopoldo “Polo” Arancibia después de aproximadamente cuatro meses de noviazgo, confirmó Juan Etchegoyen en su columna de Mitre Live con todos los detalles del final de la historia.

Aunque la separación ocurrió hace algunas semanas, el comunicador aseguró que no se trató de un escándalo sino de una decisión consensuada que llegó con naturalidad.

“Ella tomó la decisión de dejarlo a él, aunque según me he enterado siguen en conversación porque han terminado bien. La ruptura está confirmada, no es un rumor”, explicó Etchegoyen al abrir su programa con la bomba informativa.

Juan Etchegoyen lanzó la bomba informativa en su vuelta a “Mitre Live” sobre la conductora de Infama y el empresario Leopoldo Arancibia.

ESTABAN EN TIEMPOS DISTINTOS

La razón detrás de la ruptura, según los datos que maneja el periodista, fue simple pero definitiva: no había drama ni infidelidades de por medio, sino simplemente que ambos transitaban momentos muy diferentes de sus vidas. “No pasó nada grave, solo que estaban en tiempos distintos”, resumió Etchegoyen la situación que llevó a que Tauro decidiera terminar con el vínculo que había iniciado de manera inesperada el 18 de enero en la puerta del canal de televisión.