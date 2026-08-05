Mientras continúa la investigación por el confuso episodio que derivó en la detención de Facundo Moyano, siguen apareciendo testimonios de personas cercanas a Candela Arizaga, la influencer de 23 años que años atrás mantuvo una relación con L-Gante.

En ese contexto, Miguel Ángel Prosi, padre del cantante, reveló una conversación privada que la joven habría mantenido con una de sus hijas apenas unos días antes de que estallara el caso.

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Prosi contó que, si bien hace tiempo no habla con Elián Valenzuela, sí conversó con sus hijas, quienes mantienen una amistad con Candela y quedaron sorprendidas por la situación.

QUÉ CONTÓ CANDELA ARIZAGA SOBRE SU RELACIÓN CON FACUNDO MOYANO

“Desde el año pasado que yo no hablo con Elián, pero sí hablé con mis hijas, que son amigas de Candela. Estaban muy mal, me repetían: ‘No lo podemos creer, si ella es tan sanita’”, relató el padre del músico.

Luego explicó que una de sus hijas intercambió mensajes con la influencer la semana pasada y aprovechó para preguntarle cómo estaba atravesando su relación con Moyano.

“Me dijo que habló por las redes con ella y le consultó por toda la situación que estaba viviendo con Facundo Moyano”, detalló. Según Prosi, la respuesta de Candela fue clara: “La relación con Moyano era normal”.

Candela Arizaga. (Foto: @candelamagaliok)

De todos modos, el padre de L-Gante hizo una reflexión sobre la exposición pública que rodea a este tipo de vínculos. “Tomalo como que estas chicas están con estos personajes porque viven de la exposición y también facturan con eso. Justo le tocó este que esconde parejas”, comentó.

LA REFERENCIA A EVA BARGIELA Y LA INVESTIGACIÓN

Durante la entrevista, Miguel Ángel Prosi también recordó la mediática separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela.

“Imaginate que Eva Bargiela se enteró por televisión que ya no estaba más en pareja con él. Un desubicadito, la verdad”, lanzó.

Por último, pidió cautela respecto al avance de la causa judicial y remarcó que será clave la declaración formal de Candela Arizaga. “Hay que tomar la primera declaración como un dicho espontáneo, pero habrá que ver qué dice cuando la citen a declarar. En ese momento le preguntaron y respondió eso”, concluyó.