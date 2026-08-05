Mientras la investigación judicial por el episodio protagonizado por Candela Arizaga y Facundo Moyano sigue su curso, una de las personas más cercanas a la influencer decidió romper el silencio. Se trata de su mejor amiga, quien reveló que estuvo junto a ella en el hospital y compartió la versión que la joven le dio sobre lo ocurrido.

En diálogo con Pasó en América (América), explicó que Candela atraviesa un momento de gran angustia y pidió evitar las especulaciones mientras avanza la causa.

“Es una situación muy difícil. Duele ver cómo se habla, cómo se inventa, cómo se señala sin saber la verdad. En este momento elijo estar del lado de la persona que quiero, que es Candela, mi mejor amiga, porque conozco su corazón”, expresó.

LA VERSIÓN DE CANDELA ARIZAGA SOBRE EL EPISODIO

Según relató, pudo conversar con la influencer antes de que descansara y allí recibió una explicación sobre el hecho que terminó con la intervención de la Justicia.

“Fue una situación entre ellos, donde se entró en un momento de paranoia por un momento que estaban compartiendo juntos. Se les fue de las manos. No hubo violencia de género, como estuvieron diciendo. Sí, a ella le agarró un poco de miedo porque estaba desorientada por la situación que ya se sabe, pero ahora está bien, está consciente”, sostuvo.

La joven también contó que Candela permanece acompañada por su entorno más cercano mientras intenta recuperarse de lo sucedido.

“Está pasando por una situación muy triste. En este momento está descansando. Apenas nos enteramos, todos saltamos de la cama y fuimos corriendo al hospital para que no estuviera sola”, relató.

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CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE CANDELA ARIZAGA Y FACUNDO MOYANO

Consultada sobre el vínculo que mantenían la influencer y el exdiputado, la amiga aseguró que conocía la relación desde hacía tiempo y descartó que existieran antecedentes de conflictos.

“Ellos tienen una relación súper estable. Están juntos hace bastante tiempo, se llevan bien. Ella lo quiere mucho. A Facundo lo conocemos todos porque ella nos lo presentó. La familia de Cande también lo conoce. Fue una situación lamentable que se desbordó y se fue de las manos”, afirmó.

Además, aclaró cómo se produjo la lesión que sufrió Candela durante el episodio.

“Ella se lastimó el pie por haber salido corriendo atrás del perro porque estaba buscando a Mafia, que se le había escapado”, explicó.