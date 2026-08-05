El Lic. Gabriel Rolón, uno de los psicólogos y escritores más convocantes de la Argentina, presenta la última función de “Palabra Plena”, la exitosa propuesta teatral que ha emocionado a miles de espectadores en todo el país.

Tras una gira con localidades agotadas y una extraordinaria respuesta del público, “Palabra Plena” se despide con una función imperdible el próximo 11 de diciembre en el Movistar Arena.

Entradas Gabriel Rolón en Movistar Arena

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de movistararena.com.ar.