Mientras continúa la investigación por el episodio que Facundo Moyano protagonizó junto a Candela Arizaga, Nicole Neumann fue consultada sobre la situación y optó por despegarse por completo de la polémica.
La modelo remarcó que hace años no tiene contacto con su expareja y evitó hacer cualquier tipo de comentario sobre el caso.
Durante una entrevista con La mañana con Moria (eltrece), los cronistas le preguntaron qué pensaba sobre el conflicto judicial que tiene como protagonista al exdiputado. Sin dudarlo, Neumann marcó distancia.
“No tengo ni idea. Es una persona con la que yo no tengo ni contacto, ni diálogo, ni absolutamente nada hace más de cinco años. No tengo para nada ganas de opinar del tema, no es para nada asunto mío”, afirmó.
NICOLE NEUMANN EVITÓ HABLAR DEL PRESENTE DE SU EXPAREJA
A pesar de que los periodistas insistieron con nuevas consultas, la modelo mantuvo la misma postura y dejó en claro que no piensa involucrarse.
“Nada. No tengo nada para decir realmente de nada”, respondió, cerrando cualquier posibilidad de profundizar sobre el presente de Moyano.
La declaración llegó en medio de la repercusión que generó el episodio protagonizado por el exlegislador junto a la influencer Candela Arizaga, un hecho que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.
EL ROMANCE QUE QUEDÓ EN EL PASADO
Nicole Neumann y Facundo Moyano mantuvieron una relación entre agosto y diciembre de 2017, un noviazgo que tuvo una importante exposición mediática en ese momento. Sin embargo, la historia terminó hace varios años y ambos reconstruyeron sus vidas por caminos diferentes.
Ante una última pregunta sobre si aún conservaba algún tipo de vínculo con él, la modelo fue categórica y recordó todo lo que cambió en su vida desde entonces.
“Estoy con otra persona, tuve un hijo. No hay nada, no tengo nada para decir. Está todo cerrado hace más de cinco años”, sentenció.