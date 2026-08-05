En medio de las versiones que la señalan como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta decidió hablar públicamente y dio su versión sobre la relación que mantiene con el cantante cordobés.

La influencer recordó cómo nació su amistad y respondió a los rumores que circularon en las últimas semanas.

Durante una entrevista en La mañana con Moria, Acosta explicó que conoció al artista gracias a amigos en común cuando ambos todavía vivían en Córdoba.

“Nos cruzamos mucho porque los cordobeses somos muy de salir, muy de ir al boliche y muy de los grupos. En la pandemia empezamos a hacer stream juntos, pero con otros amigos, en una streaming house. Los recursos eran pocos, pero teníamos ganas de crecer”, relató.

CÓMO FUE LA CONVIVENCIA CON LUCK RA

La cantante recordó que, con el crecimiento de sus proyectos digitales, todo el grupo decidió instalarse en Buenos Aires para continuar trabajando juntos.

“Después de un tiempo nos mudamos todos juntos a Buenos Aires. Todo este mundo recién empezaba y no se sabía muy bien qué era el stream. Empezamos a explotar y a tener cada vez más exposición”, explicó.

Según contó, compartir la misma casa terminó fortaleciendo el vínculo entre todos los integrantes del proyecto. “En esta casa éramos cinco. Entre compartir y convivir nos hicimos muy amigos. La cosa era así: o nos odiábamos o nos amábamos”, comentó entre risas.

Así definió Tuli Acosta a Luck Ra en medio de los rumores de romance tras la separación de La Joaqui (Fotos de Instagram)

LA ACLARACIÓN SOBRE LOS RUMORES

Consultada directamente por Moria Casán acerca de las versiones que aseguraban que había dormido con Luck Ra, Tuli fue contundente y explicó el contexto de aquellas imágenes.

“La única vez que con Facu dormimos juntos no éramos solo nosotros dos, éramos como cinco. Dormimos con la pata del otro en la cara”, aseguró.

Tuli Acosta posa con un vestido negro texturado en la noche de su cumpleaños 25. Por: Instagram

Además, explicó que aquellas situaciones eran habituales durante las extensas jornadas de transmisión en vivo. “Lo que pasaba es que los que no estábamos en stream nos tirábamos a dormir, pero la cámara estaba siempre prendida. Era como un reality, pero más casero. Cuando vinimos a Buenos Aires nunca más pasó eso”, concluyó.