Otro año más, Unicef y eltrece celebraron una nueva edición de Un sol para los chicos, la número 34 en la que los argentinos lograron una recaudación record de $1.945.634.333 que serán utilizados para apoyar los proyectos que lleva adelante esa organización en favor de la niñez.

“Un Sol para los Chicos” se realizó en vivo desde el predio floral de Escobar con la conducción de Guido Kaczka, María Belén Ludueña y Mario Massaccesi, bajo el lema “Cuidemos juntos lo que más importa”.

El compromiso de eltrece y las empresas y personas donantes se hizo sentir en una jornada llena de música, juegos y emoción en la que participaron Luciano Pereyra, La K`onga, Rusher, La T y la M y Un Verano

Además de grandes figuras que se acercaron a participar y colaborar en beneficio de los que más lo necesitan: Julián Weich mostró su visita a Santa Victoria Este, Salta, donde Unicef colabora para garantizar salud y agua segura en comunidades afectadas por inundaciones y en emergencia sociosanitaria.

LOS ARTISTAS SE UNIERON A UN SOL PARA LOS CHICOS Y LOGRARON UNA RECADACIÓN RÉCORD QUE DUPLICÓ LA DEL AÑO PASADO

Benjamín Vicuña mostró de cerca el trabajo que el organismo realiza en situaciones de crisis y emergencia humanitaria en todo el mundo, mientras Carolina Amoroso se centró en la respuesta a situaciones de desnutrición en Sudán Del Sur.

Pablito Castillo presentó su recorrido por Colonia Aborigen, Chaco, donde se brinda acceso a agua potable para prevenir enfermedades.

Por su parte, Gabriela Sobrado dio a conocer el trabajo de UNICEF junto a Bancos de Alimentos Argentina para promover desayunos nutritivos en espacios educativos de Paraná, Entre Ríos.

Al final de este programa de 4 horas y media de duración, Guido contó que se recaudaron $1.945.634.333 millones, en concepto de $1.014.196.210 por donaciones telefónicas y vía web, $ 815.791.873 en cheques y $115.646.250 de la publicidad.

